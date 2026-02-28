توضيح حول حركة الطيران ومواعيد الرحلات في الأردن

وأوضح الكابتن الفرجات في تصريح صحفي أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وما رافقها من إغلاق للأجواء في بعض الدول المجاورة، قد تفرز تباطؤاً في حركة الملاحة الجوية المعتادة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي لضمان أعلى معايير السلامة وتفادي الازدحامات في صالات المطار نتيجة أي تعديلات قد تطرأ على جداول الرحلات.
وأكدت الهيئة أنها تتابع الموقف عن كثب وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان استمرارية العمل وتقديم التسهيلات اللازمة للمسافرين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
