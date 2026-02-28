السبت 2026-02-28 03:31 م

توضيح حول حركة الطيران ومواعيد الرحلات في الأردن

و
أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 01:25 م

الوكيل الإخباري- دعا رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، المسافرين من وإلى المملكة إلى ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

اضافة اعلان


وأوضح الكابتن الفرجات في تصريح صحفي أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وما رافقها من إغلاق للأجواء في بعض الدول المجاورة، قد تفرز تباطؤاً في حركة الملاحة الجوية المعتادة.


وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي لضمان أعلى معايير السلامة وتفادي الازدحامات في صالات المطار نتيجة أي تعديلات قد تطرأ على جداول الرحلات.

وأكدت الهيئة أنها تتابع الموقف عن كثب وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان استمرارية العمل وتقديم التسهيلات اللازمة للمسافرين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي بيان هام من وزارة الطيران المصرية بشأن مستجدات الملاحة الجوية

ت

نعـي فـاضل كرم نجل الوزير الأسبق مثنى غرايبة في ذمة الله

ز

عربي ودولي مسؤول أمريكي: سنواصل ضرباتنا ضد إيران

B

أخبار محلية الأمن يكشف مواقع سقوط شظايا الصواريخ في الأردن

و

أخبار محلية الأردن: سندافع عن مصالحنا بكل قوة.. ولن نكون طرفا في أي تصعيد إقليمي

و

عربي ودولي دوي انفجارات في تل أبيب

ت

أخبار محلية بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

و

عربي ودولي قتلى ومصابون بغارات على مقر قيادة الحشد الشعبي ببغداد



 






الأكثر مشاهدة