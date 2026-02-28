توضيح حول حركة الطيران ومواعيد الرحلات في الأردن

الوكيل الإخباري- دعا رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، المسافرين من وإلى المملكة إلى ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

اضافة اعلان



وأوضح الكابتن الفرجات في تصريح صحفي أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وما رافقها من إغلاق للأجواء في بعض الدول المجاورة، قد تفرز تباطؤاً في حركة الملاحة الجوية المعتادة.