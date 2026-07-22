الأربعاء 2026-07-22 05:50 م

توضيح حول حركة العبور الجوي عبر الأجواء الأردنية

هيئة تنظيم الطيران المدني تكشف عن حالة الحركة الجوية في الأردن
توضيح حول حركة العبور الجوي عبر الأجواء الأردنية
 
الأربعاء، 22-07-2026 02:41 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، أن حركة العبور الجوي من خلال المجال الجوي الأردني تعمل بشكل طبيعي وتنتظم وفقاً للجداول المعدة مسبقاً.

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وأوضح الكابتن الفرجات أن مركز الرادار التابع للهيئة تعامل مع 176 طائرة عبرت أجواء المملكة خلال الساعات الست الماضية، وتحديدًا في الفترة ما بين الساعة الثامنة صباحًا والساعة الثانية بعد ظهر اليوم، مما يعكس انتظام العمليات وكفاءة الإجراءات المتخذة.


وشدد رئيس مجلس المفوضين على أن هيئة تنظيم الطيران المدني تتابع من كثب وبمستوى عالٍ من الجاهزية أية تطورات قد تشهدها المنطقة، وذلك بالتنسيق التام والتعاون المستمر مع كافة الأجهزة المختصة لضمان أمن وسلامة الطيران المدني في أجواء المملكة.

 
 


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