توضيح حول حركة العبور الجوي عبر الأجواء الأردنية

وأوضح الكابتن الفرجات أن مركز الرادار التابع للهيئة تعامل مع 176 طائرة عبرت أجواء المملكة خلال الساعات الست الماضية، وتحديدًا في الفترة ما بين الساعة الثامنة صباحًا والساعة الثانية بعد ظهر اليوم، مما يعكس انتظام العمليات وكفاءة الإجراءات المتخذة.
وشدد رئيس مجلس المفوضين على أن هيئة تنظيم الطيران المدني تتابع من كثب وبمستوى عالٍ من الجاهزية أية تطورات قد تشهدها المنطقة، وذلك بالتنسيق التام والتعاون المستمر مع كافة الأجهزة المختصة لضمان أمن وسلامة الطيران المدني في أجواء المملكة.
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