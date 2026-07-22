توضيح حول حركة العبور الجوي عبر الأجواء الأردنية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، أن حركة العبور الجوي من خلال المجال الجوي الأردني تعمل بشكل طبيعي وتنتظم وفقاً للجداول المعدة مسبقاً.

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وأوضح الكابتن الفرجات أن مركز الرادار التابع للهيئة تعامل مع 176 طائرة عبرت أجواء المملكة خلال الساعات الست الماضية، وتحديدًا في الفترة ما بين الساعة الثامنة صباحًا والساعة الثانية بعد ظهر اليوم، مما يعكس انتظام العمليات وكفاءة الإجراءات المتخذة.