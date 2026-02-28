توضيح حول خدمة الانتقال بين شركات الاتصالات بالرقم الخلوي ذاته

وقالت الهيئة إنها تعمل على تنفيذ مشروع قابلية نقل أرقام الهواتف المتنقلة ضمن الإطار التنظيمي والزمني المعتمد في التعليمات ذات العلاقة (تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لسنة (2025).
وكانت صدرت في الجريدة الرسمية، في تشرين الأول 2025، تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لسنة (2025).
وأضافت الهيئة بأنه وفق المدة الزمنية الواردة في تعليمات المشروع (18 شهرًا من تاريخ نفاذ/صدور التعليمات)، فمن المتوقع إتاحة الخدمة في السوق الأردني مع حلول شهر نيسان 2027، وذلك رهناً باستكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية والتجارية لدى أطراف المنظومة (المشغلين/مزوّد الحل/التكاملات الفنية).
وبخصوص طبيعة خدمة "قابلية نقل الأرقام" قالت الهيئة إنها تتمثل في تمكين المشترك من الانتقال بين شركات الاتصالات المتنقلة داخل المملكة مع الاحتفاظ برقم الهاتف المتنقل ذاته (الرقم كاملاً) دون الحاجة إلى تغييره، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة تضمن استمرارية الخدمة وحماية حقوق المشتركين وجودة التنفيذ.
ويبلغ عدد اشتراكات الهاتف المتنقل في الأردن (الدفع اللاحق والسابق) 8,475,725 اشتراكا منها 5,494,414 دفع سابق؛ ما نسبته 65% من إجمالي الاشتراكات و2,981,311 اشتراك دفع لاحق تشكل 35% من إجمالي الاشتراكات، وفقا لتقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الخاص بالربع الثالث من العام 2025 والصادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
