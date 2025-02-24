توضيح حول دوام المدارس يوم غد الثلاثاء

وينتهي هذا القرار يوم غد الثلاثاء حيث كان تعديل الدوام يشمل ايام الأحد والاثنين والثلاثاء بسبب الظروف الجوية التي تعيشها المملكة .
وحسب القرار، تبدأ الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة الساعة العاشرة صباحًا، وتكون مدة الحصة 45 دقيقة.
أما في المدارس ذات الفترتين، فتبدأ الحصة الأولى للفترة الأولى في العاشرة صباحًا ومدة الحصة 40 دقيقة، بينما تبدأ الحصة الأولى للفترة الثانية عند الساعة الثانية بعد الظهر، ومدة الحصة 40 دقيقة أيضًا.
وبالنسبة للمدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية، فسيكون بداية الحصة الأولى في الساعة العاشرة صباحًا مع الحفاظ على مدة الحصة وعدد الحصص كما هو المعتاد.
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