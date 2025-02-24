 
الإثنين 2025-02-24 07:49 م
 

توضيح حول دوام المدارس يوم غد الثلاثاء

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 24-02-2025 02:53 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   يبدأ دوام المدارس الحكومية  يوم غد الثلاثاء الساعة العاشرة صباحًا، بناءً على قرار وزارة التربية والتعليم الذي جاء نظرًا للتوقعات الجوية السائدة.

وينتهي هذا القرار يوم غد الثلاثاء حيث كان تعديل الدوام يشمل ايام  الأحد والاثنين والثلاثاء بسبب الظروف الجوية التي تعيشها المملكة .

اضافة اعلان


وحسب القرار، تبدأ الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة الساعة العاشرة صباحًا، وتكون مدة الحصة 45 دقيقة.


أما في المدارس ذات الفترتين، فتبدأ الحصة الأولى للفترة الأولى في العاشرة صباحًا ومدة الحصة 40 دقيقة، بينما تبدأ الحصة الأولى للفترة الثانية عند الساعة الثانية بعد الظهر، ومدة الحصة 40 دقيقة أيضًا.


وبالنسبة للمدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية، فسيكون بداية الحصة الأولى في الساعة العاشرة صباحًا مع الحفاظ على مدة الحصة وعدد الحصص كما هو المعتاد.

 
gnews

أحدث الأخبار

موسكو

عربي ودولي موسكو: العقوبات الغربية على روسيا لم تحقق أهدافها

ارشيفية

فلسطين الصليب الأحمر: قلقون من العمليات الإسرائيلية بالضفة

دائرة الجمارك

أخبار محلية الأردن يشارك في الاجتماع الـ45 لعموم الجمارك في الدول العربية

وزارة العمل

أخبار محلية يوم وظيفي في معان بعد غد الأربعاء

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يطلق قنابل الغاز شمال الخليل

الهلال الاحمر الفلسطيني

فلسطين إصابتان برصاص الاحتلال في قباطية

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يبحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي التطورات بالمنطقة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ أمير دولة الكويت



 




الأكثر مشاهدة