توضيح حول دوام المدارس يوم غد الثلاثاء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يبدأ دوام المدارس الحكومية يوم غد الثلاثاء الساعة العاشرة صباحًا، بناءً على قرار وزارة التربية والتعليم الذي جاء نظرًا للتوقعات الجوية السائدة.



وينتهي هذا القرار يوم غد الثلاثاء حيث كان تعديل الدوام يشمل ايام الأحد والاثنين والثلاثاء بسبب الظروف الجوية التي تعيشها المملكة .

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وحسب القرار، تبدأ الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة الساعة العاشرة صباحًا، وتكون مدة الحصة 45 دقيقة.



أما في المدارس ذات الفترتين، فتبدأ الحصة الأولى للفترة الأولى في العاشرة صباحًا ومدة الحصة 40 دقيقة، بينما تبدأ الحصة الأولى للفترة الثانية عند الساعة الثانية بعد الظهر، ومدة الحصة 40 دقيقة أيضًا.