توضيح حول دوام المدارس يوم غد الخميس

كما يُتوقع تساقط زخات من الثلج أحيانًا ممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر، وقد تتراكم بشكل محدود فوق المرتفعات الجنوبية العالية في الشراة. وتكون الرياح قوية مع هبات شديدة السرعة، قبل أن يبدأ تأثير المنخفض بالانحسار تدريجيًا مساءً.
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