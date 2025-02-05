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توضيح حول دوام المدارس يوم غد الخميس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 05-02-2025 04:18 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة فوضت كما جرت العادة في مثل هذه الظروف الجوية الصلاحيات لمدراء التربية والتعليم في محافظات المملكة، لأخذ القرار المناسب فيما يتعلق بدوام المدارس يوم غد الخميس .

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اكدت ادارة الأرصاد الجوية استمرار تأثير المنخفض يوم الخميس، حيث يكون الطقس باردًا جدًا وماطرًا في معظم المناطق، مع هطول أمطار غزيرة في ساعات الفجر والصباح، ما يزيد من خطر تشكل السيول.

كما يُتوقع تساقط زخات من الثلج أحيانًا ممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر، وقد تتراكم بشكل محدود فوق المرتفعات الجنوبية العالية في الشراة. وتكون الرياح قوية مع هبات شديدة السرعة، قبل أن يبدأ تأثير المنخفض بالانحسار تدريجيًا مساءً.

 

 

 
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