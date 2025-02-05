توضيح حول دوام المدارس يوم غد الخميس

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة فوضت كما جرت العادة في مثل هذه الظروف الجوية الصلاحيات لمدراء التربية والتعليم في محافظات المملكة، لأخذ القرار المناسب فيما يتعلق بدوام المدارس يوم غد الخميس .

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