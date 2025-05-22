توضيح حول صرف رواتب متقاعدي الضمان والزيادة السنوية

وأوضحت المؤسسة أن الرواتب تُصرف مضافًا إليها الزيادة السنوية التي تم إقرارها للعام الحالي بقيمة (5.80) خمسة دنانير وثمانون قرشًا، كما أنها تُصرف دون اقتطاع أقساط السلف الشخصية لهذا الشهر، وذلك بهدف التسهيل على المتقاعدين والتخفيف من التزاماتهم المالية مع قرب عيد الأضحى المبارك.
وأضافت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن مجلس إدارتها قرر مطلع الشهر الحالي تأجيل اقتطاع الأقساط المستحقة على السلف الشخصية لشهر أيار دون ترتيب أية فوائد إضافية.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية
-
جامعة البلقاء التطبيقية تقيم اليوم العلمي الثاني لكلية السلط التقنية
-
وزيرة التنمية تشارك في المنتدى الدولي للأسرة في تركيا
-
أبراج السادس تتألق في عيد الاستقلال79 بعرض مبهر للألعاب النارية
-
اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "تميّزك يبدأ من هنا" بالكرك
-
اتحاد العمال يختتم ورشة عمل لمناقشة خطة الاتصال
-
"اليرموك" و"مستقبل الأردن للتنمية المستدامة" توقعان مذكرة تفاهم
-
وزارة الطاقة تكرم المهندس العتوم لابتكاره نظام تخزين الطاقة الذكي بمصنع "الدرة"