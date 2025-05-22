الخميس 2025-05-22 12:37 م
 

توضيح حول صرف رواتب متقاعدي الضمان والزيادة السنوية

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 22-05-2025 11:27 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن رواتب المتقاعدين لشهر أيار 2025 تم تحويلها اليوم الخميس الموافق 22 أيار إلى الحسابات البنكية، بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من كل شهر، والذي يصادف هذا الشهر يوم السبت.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة أن الرواتب تُصرف مضافًا إليها الزيادة السنوية التي تم إقرارها للعام الحالي بقيمة (5.80) خمسة دنانير وثمانون قرشًا، كما أنها تُصرف دون اقتطاع أقساط السلف الشخصية لهذا الشهر، وذلك بهدف التسهيل على المتقاعدين والتخفيف من التزاماتهم المالية مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وأضافت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن مجلس إدارتها قرر مطلع الشهر الحالي تأجيل اقتطاع الأقساط المستحقة على السلف الشخصية لشهر أيار دون ترتيب أية فوائد إضافية.
 
gnews

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