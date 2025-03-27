توضيح حول طلبات التوظيف بالدوائر الحكومية

04:19 م

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، الخميس، عن إصدار الكشف التنافسي الأساسي لمخزون طلبات التوظيف الذي سيتم اعتماده بتعبئة 30% من شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لعام 2025. اضافة اعلان





وأضاف النهار خلال مؤتمر صحفي، أن باقي التعيينات ستكون من خلال التنافس المفتوح وفق الإعلانات التي تصدر عن الدوائر الحكومية على المواقع الإلكترونية للدوائر وموقع الإعلانات الحكومية بالإضافة إلى الصحف اليومية.



وبين أنه بإمكان أصحاب الطلبات في المخزون، التقدم على الوظائف المعلن عنها في حال مطابقتهم لشروط إشغالها بغض النظر عن دورهم وترتيبهم التنافسي لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة.



وأشار النهار إلى أن التحولات الجذرية التي شهدتها منظومة الموارد البشرية وفق مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام، ستوقف العمل بنظام المخزون بشكل كلي، والتحول بشكل كامل إلى الإعلان المفتوح بصدور جدول التشكيلات لعام 2027، وتصبح كافة التعيينات من خلال التنافس الحر وعلى أساس الكفايات والمؤهلات، مشيراً إلى أنه سنداً لنظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته فقد توقفت هيئة الخدمة والإدارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقاً) عن استقبال أية طلبات توظيف جديدة اعتبارا من نهاية تشرين ثاني لعام 2023، وبالتالي فإن المخزون يقتصر على من لديهم طلبات توظيف قبل ذلك التاريخ.