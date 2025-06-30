توضيح حول قيمة فتحة عداد التكسي الجديدة والتعرفة النهارية والليلية

- فتحة العداد في المحافظات والعاصمة عمّان نهارا بقيمة 37 قرشا
- فتحة العداد ليلاً 38 قرشا
- التعرفة الكيلومترية 28 قرشا لكل كيلومتر خلال النهار، وخلال الليل ستكون 32 قرشا
وأشارت وشاح إلى أن تعرفة الانتظار وهي مقسمة حسب معادلة الاحتساب ليلا ونهاريا حيث ستبلغ قيمة تعرفة الانتظار النهارية لكل 35 ثانية يتم احتساب العداد 0.28 قرش، وليلاً يتم احتساب 0.32 قرش لكل 35 ثانية انتظار.
وقالت إن توحيد التعرفة هو دعم للعاملين في نمط التكسي تحقيقا لمطالبهم، داعية سائقي التكسي إلى الالتزام بتشغيل العدادات والالتزام بالتعرفة الكليومترية وضرورة قيام سائقي التكسي بمراجعة المشاغل التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس لتعديل فتحة العداد للتعرفة الجديدة النهارية والليلية وفتحة الانتظار.
وبينت وشاح أن العاملين على نمط التكسي لم يحصلوا على دعم بدل محروقات والذي أقرته الحكومة اعتبارا من 1-6-2025 ولغاية 31-12-2025 وكان بالمقابل تعديل فتحة العداد في المحافظات أسوة بالتكسي الموجودة في عمّان.
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