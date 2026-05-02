توضيح رسمي حول تدريس الموسيقى والمسرح في المدارس

السبت، 02-05-2026 08:30 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن الخبر المنشور والمعنون "وزير التربية يبحث إعادة حصص الموسيقى والمسرح في المدارس" غير دقيق.اضافة اعلان


وأوضح محافظة أن حصص الفن والموسيقى والمسرح لم تغب عن المدارس، ولها إطارها ومنهجها الخاصان، وهي تُدرّس منذ عشرات السنين.

واستهجن الوزير ربط هذه الحصص بجهود النقابة، مبينًا أن زيارة وفدها اليوم جاءت في إطار تعزيز التعاون مع الوزارة، وليس لإعادة حصص موجودة أصلًا، وهو ما لا يخفى على أي متابع.

وأكد محافظة أن صياغة الخبر بهذه الطريقة تتجاهل الدور التاريخي لوزارة التربية والتعليم في الاهتمام بهذه المواد ودمجها ضمن المناهج الدراسية.
 
 


