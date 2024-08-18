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توضيح من التربية حول توزيع الكتب المدرسية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 18-08-2024 04:47 م

الوكيل الإخباري-   - قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية سحر الشخاترة، الأحد، إن جميع الكتب المدرسية المتوفرة تم توزيعها، مشيرة إلى أن باقي الكتب ستوزع في الأسبوع الحالي.


وأكدت الشخاترة، أن الكتب التي تأخر تسليمها سيتم تسليمها خلال الأسبوع الحالي، مع العلم بأن التوريد يتم تباعا.

وأوضحت أن الكتب سيتم توزيعها على كل المديريات وعلى الطلبة مباشرة.

 

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