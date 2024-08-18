توضيح من التربية حول توزيع الكتب المدرسية

وأكدت الشخاترة، أن الكتب التي تأخر تسليمها سيتم تسليمها خلال الأسبوع الحالي، مع العلم بأن التوريد يتم تباعا.
وأوضحت أن الكتب سيتم توزيعها على كل المديريات وعلى الطلبة مباشرة.
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