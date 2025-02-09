توضيح من التربية حول دوام المدارس الاثنين

الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية الاعلام في وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات ، ان دوام طلبة المدارس غدا الاثنين كالمعتاد ولن يكون عليه اي تأخير بسبب تدني درجات الحرارة.

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