توضيح من التربية حول دوام المدارس الاثنين

وقال الحياصات لـ الوكيل الاخباري" ان دوام الطلبة ليوم غد الاثنين لن يكون عليه اي تغيير على ان تبدأ الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف صباحا.
وكانت قد قررت مديريات تربية اليوم الاحد تأخير دوام المدارس الحكومية والخاصة ودوام الموظفين إلى الساعة التاسعة صباحا نظرا للظروف الجوية السائدة وحرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين.
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