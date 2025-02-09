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توضيح من التربية حول دوام المدارس الاثنين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 09-02-2025 10:11 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير مديرية الاعلام في وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات ، ان دوام طلبة المدارس غدا الاثنين كالمعتاد ولن يكون عليه اي تأخير بسبب تدني درجات الحرارة.

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وقال الحياصات لـ الوكيل الاخباري" ان دوام الطلبة ليوم غد الاثنين لن يكون عليه اي تغيير على ان تبدأ الحصة الأولى  الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وكانت قد قررت مديريات تربية اليوم الاحد تأخير  دوام المدارس الحكومية والخاصة ودوام الموظفين  إلى الساعة التاسعة صباحا نظرا للظروف الجوية السائدة وحرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

 
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