توضيح من المومني حول ما أُثير تعقيبًا على تصريحاته في منتدى "تواصل"

وأوضح المومني أن من تابع الجلسة كاملة يدرك أنه شدد على أهمية تمكين الإعلام المهني وتعزيز قدراته لمواكبة التحولات الرقمية، بما يضمن الاعتماد على المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، إضافة إلى شبكة الناطقين الإعلاميين، في إيصال المعلومة والتصدي للإشاعات والمعلومات المضللة.
وأشار إلى أن النقاش حول هذه القضايا يتم اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم أيضًا في التوضيح والتفاعل مع ما يُثار من ملاحظات وانتقادات، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا التفاعل جاء من إعلاميين وناشطين عبر حساباتهم الشخصية، وهو ما يعكس حجم التحول في أدوات الاتصال والنقاش العام.
وبيّن أن حديثه كان يركز على تطوير أدوات التواصل والتكيف مع أنماط التلقي الحديثة، وليس على استبدال الإعلام المهني أو التقليل من دوره الوطني والمحوري.
وأكد المومني احترامه لجميع الآراء، مشيرًا إلى أن التعامل مع الإشاعات والمعلومات المضللة يتطلب توظيف جميع أدوات الاتصال المتاحة، التقليدية والرقمية، بما يضمن سرعة ودقة وصول المعلومة، ويخدم المصلحة العامة ويحافظ في الوقت ذاته على دور الإعلام المهني ومكانته.
-
أخبار متعلقة
-
الشواربة: عمّان تتحرك بخطط ذكية نحو مدينة أكثر استدامة وجودة حياة
-
وزير الشباب: وزعنا نظاما جديدا لترخيص الأندية لتحصل على تغذية راجعة بشأنه
-
الصفدي يبحث هاتفياً مع وزيرة خارجية بلغاريا تعزيز العلاقات الثنائية
-
المومني: سرعة المعلومة مهمة .. لكن الدقة أولًا
-
ولي العهد: جوهر منتدى تواصل هو التفكير بفرص الغد وابتكار أفكار تواكب التغيير
-
العيسوي: الأردن ماضٍ بثقة نحو التحديث الشامل بقيادة الملك
-
ولي العهد يشدد على توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء في القطاعين العام والخاص
-
بحث تعزيز انسيابية حركة الشحن في ميناء العقبة