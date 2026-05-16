توضيح من المومني حول ما أُثير تعقيبًا على تصريحاته في منتدى "تواصل"

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن ما جرى تداوله حول مداخلته في منتدى "تواصل" لا يعكس مضمون حديثه بشكل دقيق، مشددًا على أن الانفتاح على أدوات الاتصال الرقمي الحديثة ليس بأي حال من الأحوال بديلًا عن دور الإعلام باعتباره السلطة الرابعة، ولا ينتقص من مكانته.





وأوضح المومني أن من تابع الجلسة كاملة يدرك أنه شدد على أهمية تمكين الإعلام المهني وتعزيز قدراته لمواكبة التحولات الرقمية، بما يضمن الاعتماد على المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، إضافة إلى شبكة الناطقين الإعلاميين، في إيصال المعلومة والتصدي للإشاعات والمعلومات المضللة.



وأشار إلى أن النقاش حول هذه القضايا يتم اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم أيضًا في التوضيح والتفاعل مع ما يُثار من ملاحظات وانتقادات، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا التفاعل جاء من إعلاميين وناشطين عبر حساباتهم الشخصية، وهو ما يعكس حجم التحول في أدوات الاتصال والنقاش العام.



وبيّن أن حديثه كان يركز على تطوير أدوات التواصل والتكيف مع أنماط التلقي الحديثة، وليس على استبدال الإعلام المهني أو التقليل من دوره الوطني والمحوري.



وأكد المومني احترامه لجميع الآراء، مشيرًا إلى أن التعامل مع الإشاعات والمعلومات المضللة يتطلب توظيف جميع أدوات الاتصال المتاحة، التقليدية والرقمية، بما يضمن سرعة ودقة وصول المعلومة، ويخدم المصلحة العامة ويحافظ في الوقت ذاته على دور الإعلام المهني ومكانته.







