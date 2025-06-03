الثلاثاء 2025-06-03 07:33 م
 

توضيح من بلدية إربد بشأن شاشة عرض مباراة المنتخب الوطني

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
 
الثلاثاء، 03-06-2025 05:37 م

الوكيل الإخباري-   تلقت بلدية إربد الكبرى عدداً كبيراً من الملاحظات بخصوص قيامها بوضع شاشة في الساحة الشمالية التابعة للبلدية لبث مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم مع شقيقه العُماني، والتي تُقام يوم الخميس الموافق 2025/6/5، ضمن تصفيات كأس العالم.

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وقد تمحورت غالبية هذه الملاحظات حول المطالبة بنقل الشاشة إلى الملعب البلدي، وعليه توضح البلدية أنه تعذّر عليها وضع الشاشة في الملعب البلدي، نظراً لتزامن موعد المباراة مع يوم وقفة عرفة، ما يستدعي تجهيز الملعب لإقامة صلاة العيد. ويُذكر أن مديرية الأوقاف تقوم بجميع التجهيزات مساء يوم الخميس، بما في ذلك نصب منصة الخطابة، وتركيب أجهزة الصوت، وتحديد خطوط القبلة، وغيرها من الترتيبات.


وتنوه البلدية إلى أن هذه الشاشة ليست الوحيدة في مدينة إربد، حيث أعلنت وزارة الشباب عن نصب شاشة عرض في مدينة الحسن الرياضية، كما أن الموقع المتوسط لمبنى البلدية الرئيسي يُسهّل على قاطني المناطق المحيطة بها، مثل: النصر، والمنارة، والبارحة، والهاشمية، والمناطق الشمالية للمدينة، الوصول إليها، علماً بأنها تتسع لعدد لا بأس به من المواطنين.


وتؤكد البلدية أنها تُجِلّ وتقدّر جميع الآراء والملاحظات الواردة إليها، وتسعى جاهدة لتحقيقها قدر المستطاع.

 
gnews

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