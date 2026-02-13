توضيح من بلدية اربد حول مبنى مجمع سفريات إربد

الوكيل الإخباري- أوضحت بلدية إربد الكبرى أن المعلومات التي جرى تداولها حول وجود انهيار في مبنى مجمع سفريات إربد المركزي غير دقيقة، مشيرة إلى أن المبنى المشار إليه مؤجر لصالح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لغايات إنشاء مركز تدريب ريادي يقدم خدمات نوعية لأبناء المدينة.

وأشارت البلدية، في بيان صدر اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة تنفذ، من خلال متعهدين مختصين، أعمال صيانة وديكور داخل المبنى، وأن المشاهد التي تم تداولها تعود لهذه الأعمال ولا تتعلق بأي انهيار إنشائي.

اضافة اعلان



وأضافت أن أحد خطوط المياه الخاصة بأنظمة إطفاء الحرائق تعرّض للكسر أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والهدم، ما أدى إلى اندفاع كمية من المياه داخل موقع المشروع، مؤكدةً أن الحادثة عولجت بشكل فوري ولا تشكّل أي خطر إنشائي أو سببًا للقلق.