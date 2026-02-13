توضيح من بلدية اربد حول مبنى مجمع سفريات إربد

وأشارت البلدية، في بيان صدر اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة تنفذ، من خلال متعهدين مختصين، أعمال صيانة وديكور داخل المبنى، وأن المشاهد التي تم تداولها تعود لهذه الأعمال ولا تتعلق بأي انهيار إنشائي.
وأضافت أن أحد خطوط المياه الخاصة بأنظمة إطفاء الحرائق تعرّض للكسر أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والهدم، ما أدى إلى اندفاع كمية من المياه داخل موقع المشروع، مؤكدةً أن الحادثة عولجت بشكل فوري ولا تشكّل أي خطر إنشائي أو سببًا للقلق.
وأكدت البلدية أن كوادرها تتابع مختلف المشاريع والخدمات على مدار الساعة، وهي منفتحة على جميع وسائل الإعلام والجهات المهتمة للحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، داعية إلى تحري الدقة والمسؤولية عند نشر الأخبار حفاظًا على المصلحة العامة.
