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توضيح من بن العميد حول تعديل أسعار منتجات القهوة

شركة بن العميد
شركة بن العميد
 
الأربعاء، 09-04-2025 03:59 م

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أعلنت شركة بن العميد، الرائدة في صناعة وتوزيع القهوة في الأردن، عن تعديل أسعار منتجات القهوة التركية ، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الأربعاء 9 نيسان 2025.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، فقد تم رفع سعر الكيلوغرام من القهوة التركية للمستهلك من 12.600 دينار أردني إلى 14.800 دينار أردني شاملًا ضريبة المبيعات.

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ووفق البيان يأتي هذا القرار في ضوء الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج عالميًا، والتي شملت ارتفاع أسعار البن الخام في السوق العالمية بنسبة تجاوزت 80% خلال العام الماضي، فضلًا عن ارتفاع كلفة الشحن بنسبة 58%، والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل.


وأكدت الشركة أن هذه الزيادة تأتي رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت للتخفيف من حدة التكاليف على المستهلك، حيث اقتصر التعديل على نسبة 17% فقط من الارتفاع الفعلي في الكُلف التشغيلية.


وشددت شركة بن العميد على التزامها الكامل بتقديم منتجات عالية الجودة، وبالاستمرار في تطوير استراتيجياتها التشغيلية لضمان تلبية توقعات العملاء رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
وختمت الشركة بيانها بتوجيه الشكر لعملائها الكرام على ثقتهم المستمرة، مؤكدة حرصها الدائم على الشفافية في التواصل، والاستمرار في تقديم أفضل ما لديها.

 
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