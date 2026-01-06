الثلاثاء 2026-01-06 10:33 ص

توضيح من مؤسسة المتقاعدين العسكريين بخصوص القروض

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
مؤسسة المتقاعدين العسكريين
الثلاثاء، 06-01-2026 09:57 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذّرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الإخوة المتقاعدين من الإعلانات والصفحات الوهمية المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال حاجة المتقاعدين وظروفهم المعيشية، عبر الادّعاء بتقديم قروض أو تسهيلات مالية فورية باسم المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أنها لا تمنح أي قروض مالية مباشرة مطلقاً، مشددة على أن خدماتها تقتصر على بيع الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية بالتقسيط الميسّر، وذلك من خلال شركات وطنية مرخّصة ومعتمدة فقط.


ودعت المؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى إلى عدم التعامل مع أي جهات أو صفحات غير رسمية، وعدم مشاركة أي معلومات أو بيانات شخصية أو مالية تحت أي ظرف، مؤكدة أن جميع خدماتها تُقدَّم حصراً عبر مكاتبها الرسمية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.


كما أكدت المؤسسة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ينتحل اسمها أو يروّج لإعلانات مضللة تستهدف المتقاعدين وتستغل احتياجاتهم.

 
 


