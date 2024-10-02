توضيح من هيئة الطيران المدني بشأن حركة الطيران في اجواء الاردن

وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم ميستو إنه و"بعد تقييم الأوضاع ومستوى المخاطر فقد تقرر إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران للطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء" .
وقال مستو في تصريح صحفي حينها، إن القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة، الذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.
ولفت إلى أن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.
وأكد مستو أن القرار الاحترازي الذي تم اتخاذه ستتم مراجعته وفقاً للتطورات الجارية، وتقييم مستوى المخاطر.
وأفاد بأن شركات الطيران يتم العمل على إبلاغها، كما يتم تحديث البيانات بشكل مستمر لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر المعلومات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة : 3 إصابات "طفيفة" بعد سقوط أجزاء من صواريخ
-
الدويري يكشف تفاصيل الهجوم الايراني
-
سقوط شظية بطول مترين في السلط - صورة
-
بتوجيهات ملكية..العيسوي يطمئن على صحة مصابين بشظايا صواريخ
-
الملكية تدعو مسافريها إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم
-
ماذا تفعل في حال مشاهدة “مسيرات” في الجو ؟
-
الجيش : إعادة فتح المجال الجوي الأردني
-
بيان صادر عن وزارة الداخلية