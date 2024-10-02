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توضيح من هيئة الطيران المدني بشأن حركة الطيران في اجواء الاردن

طائرة تابعة للملكية الأردنية
الملكية الأردنية
الأربعاء، 02-10-2024 12:38 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الطيران المدني، مساء الثلاثاء، إعادة فتح أجواء الأردن أمام حركة الطيران بعد إغلاق مؤقت على خلفية إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل.

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وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم ميستو إنه و"بعد تقييم الأوضاع ومستوى المخاطر فقد تقرر إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران للطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء" .

 

 وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، إغلاق أجواء الأردن بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة.


وقال مستو في تصريح صحفي حينها، إن القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة، الذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.


ولفت إلى أن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.


وأكد مستو أن القرار الاحترازي الذي تم اتخاذه ستتم مراجعته وفقاً للتطورات الجارية، وتقييم مستوى المخاطر.


وأفاد بأن شركات الطيران يتم العمل على إبلاغها، كما يتم تحديث البيانات بشكل مستمر لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر المعلومات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.

 
gnews

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