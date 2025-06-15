توضيح من وزارة التربية بخصوص امتحانات التوجيهي

الوكيل الإخباري- قال مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة إن الوزارة استكملت مع الشركاء كافة الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة 2025 مضيفا أن أولى جلسات الامتحان لطلبة الصف الثاني عشر جيل 2007 ستبدأ الخميس المقبل وتستمر حتى العاشر من تموز المقبل .

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وسيتقدم للامتحان 209 ألاف و871 مشتركاً ومشتركة وهو عدد غير مسبوق وهذا العدد لأول مرة يسجل في امتحانات الثانوية العامة منهم 147 الف و461 من طلاب المدارس "النظامين " و62 ألف و410 طلاب عن طريق الدراسة الخاصة سواء جدد أو غير مستكملين لمتطلبات النجاح أو لأغراض رفع المعدل .



ويعقد الامتحان في 826 مركزا امتحانياً في مديريات التربية كافة وتضم هذه المراكز 1983 قاعة امتحانية ومراكز لتصحيح دفاتر إجابات الطلاب المباحث التي بها جزء إنشائي وعدد هذه المراكز 38 مركز تصحيح تشمل كافة محافظات المملكة .



وسيتقدم للامتحان 162 مشتركًا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعين على 15 قاعة فيما سيتقدم للامتحان 658 مشتركًا من الطلبة ذوي الإعاقة " وهناك قاعة امتحان في مركز الحسين للسرطان حيث هناك 27 طالب وطالبة ممن يتلقون العلاج في المستشفى .



وقال إن هناك عدد كبير من العاملين في مراكز الامتحان من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين لجان مشرفة على الامتحان والتي يزيد عددها عن 28 ألف من كوادر وزارة التربية والتعليم وهم على درجة عالية من الكفاءة وهناك نحو 9 الاف مصحح سيشاركون في تصحيح مباحث اللغة العربية والانجليزية والرياضيات .