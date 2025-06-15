الأحد 2025-06-15 01:04 م
 

توضيح من وزارة التربية بخصوص امتحانات التوجيهي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 15-06-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم  الدكتور محمد شحادة  إن الوزارة استكملت  مع الشركاء كافة الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة 2025 مضيفا أن أولى جلسات الامتحان لطلبة الصف الثاني عشر جيل 2007 ستبدأ الخميس المقبل وتستمر حتى العاشر من تموز المقبل .

اضافة اعلان


وسيتقدم للامتحان 209 ألاف و871  مشتركاً ومشتركة وهو عدد غير مسبوق  وهذا العدد لأول مرة يسجل في امتحانات الثانوية العامة  منهم 147 الف و461 من طلاب المدارس "النظامين "  و62 ألف و410 طلاب عن طريق الدراسة الخاصة سواء جدد أو  غير مستكملين لمتطلبات النجاح أو لأغراض رفع المعدل .


ويعقد الامتحان في 826  مركزا امتحانياً في مديريات التربية كافة وتضم  هذه المراكز 1983 قاعة امتحانية ومراكز لتصحيح دفاتر إجابات الطلاب المباحث التي بها جزء إنشائي وعدد هذه المراكز 38 مركز تصحيح تشمل كافة محافظات المملكة .


وسيتقدم للامتحان 162  مشتركًا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعين على 15 قاعة  فيما سيتقدم للامتحان 658  مشتركًا من الطلبة ذوي الإعاقة "  وهناك قاعة امتحان في مركز الحسين للسرطان حيث هناك 27 طالب وطالبة ممن يتلقون العلاج في المستشفى .


وقال إن هناك عدد كبير من العاملين  في مراكز الامتحان من رؤساء قاعات ومساعدين ومراقبين لجان مشرفة على الامتحان والتي يزيد عددها عن 28 ألف من كوادر وزارة التربية والتعليم وهم على درجة عالية من الكفاءة وهناك نحو 9 الاف مصحح  سيشاركون في تصحيح مباحث اللغة العربية والانجليزية والرياضيات .


وقال إن امتحان الثانوية العامة تعقده وزارة التربية والتعليم بشراكة وتنسيق كامل مع وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها ، ومنها جهاز الأمن العام الذين لهم دور كبير في ضبط الامتحان ، ووزارة الصحة ، وهيئة الاتصالات الخاصة ، ووزارة الاقتصاد الرقمي ووسائل الإعلام المختلفة .

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين اليونيسف: عائلات غزة تعاني لتأمين وجبة لأطفالها

لاللالالا

تكنولوجيا غوغل تطلق تحديثا كبيرا لتطبيق Snapseed على iOS

بنك الأردن يعزز شبكة فروعه بإطلاق وافتتاح أول فرع متنقل له

أخبار الشركات بنك الأردن يعزز شبكة فروعه بإطلاق وافتتاح أول فرع متنقل له

ععت

فن ومشاهير رحيل المخرج المصري الشهير بعد صراع طويل مع المرض

تعبيرية

عربي ودولي 19 معتقلاً في يوم واحد .. إيران تضرب "شبكات التعاون مع إسرائيل"

دورية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : القبض على شخص يشتبه بقتله طفله الذي يبلغ من العمر 7 سنوات

تعبيرية

تكنولوجيا السرعة القاتلة .. هكذا تعمل الصواريخ الفرط صوتية

تعبيرية

أخبار محلية تنويه من التربية بشأن امتحان التربية الإسلامية لطلبة التوجيهي



 
 





الأكثر مشاهدة