توضيح من وزارة التربية بشأن منصة تسجيل الصف الأول

10:20 ص

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الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، إن تسجيل الطلبة في الصف الأول للعام الدراسي 2025/2026 عبر المنصة لا يشمل جميع الحالات، مؤكدًا أن بعض الفئات لا تحتاج إلى تسجيل إلكتروني. اضافة اعلان





وبين المساعفة عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الطلبة الملتحقين برياض الأطفال الحكومية، ويرغب أولياء أمورهم بإبقائهم في نفس المدرسة للصف الأول، لا يحتاجون إلى التسجيل عبر المنصة، أما من لم يلتحق برياض الأطفال أو التحق برياض أطفال خاصة أو حكومية ويرغب بالنقل إلى مدرسة حكومية أخرى، فيلزمهم التسجيل إلكترونيًا.



وأشار إلى أن التسجيل في المدارس الخاصة، ومدارس الثقافة العسكرية، ووكالة الغوث، يتم كالمعتاد من خلال مراجعة المدارس مباشرة.



ودعا المساعفة مديري ومديرات المدارس إلى الإسراع في معالجة الطلبات وتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور ضمن الطاقة الاستيعابية المتاحة، مشيرًا إلى إمكانية التواصل مع ضباط ارتباط المنصة للاستفسار، حيث تتوفر أرقامهم على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل.