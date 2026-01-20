توضيح مهم لكل الأردنيين حول ارتفاع فواتير الكهرباء

الوكيل الإخباري- قالت الهيئة العربية للطاقة المتجددة إن الاستخدام غير الرشيد للأجهزة الكهربائية الأعلى استهلاكا للطاقة أسهم في ارتفاع فواتير الكهرباء خلال فصل الشتاء، وهو ما يتسبب بتكرار شكاوى المواطنين سنويا.

اضافة اعلان



وأكدت في بيان اليوم الثلاثاء، أن تعويض الفاقد الكهربائي في وجود العدادات الذكية يجب أن يعتمد على معلومات فنية وتقنية دقيقة، داعية الى التعاون بين المواطنين والجهات المختصة لتقليل الاستهلاك وفق المعايير العلمية والعملية، لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة والحفاظ على الموارد الوطنية.



وأوضحت الهيئة، أن تشغيل سخان المياه الكهربائي (الكيزر) بشكل مستمر يعد أحد أبرز أسباب ارتفاع الفاتورة، مشيرة إلى أن تركه يعمل طوال اليوم يؤدي إلى استهلاك نحو 300 كيلوواط ساعة شهريا.



وأضافت، إن الاستخدام الرشيد للسخان الكهربائي من خلال تشغيله مرة واحدة يوميا لمدة 30–45 دقيقة فقط، يخفض الاستهلاك إلى 1–1.5 كيلوواط ساعة في اليوم.



وحذرت الهيئة من الاعتماد على الدفايات الكهربائية خلال فصل الشتاء، موضحة أن دفاية بقدرة 2000 واط تعمل لمدة 10 ساعات يوميا تستهلك نحو 600 كيلوواط ساعة شهريا، ما يؤدي إلى تجاوز شرائح الدعم ورفع الفاتورة.



وشددت على أن تشغيل الأجهزة الكهربائية بشكل دائم يقابله هدرا في الطاقة والمال، داعية الى التشغيل عند الحاجة فقط.



وقدمت الهيئة مجموعة من النصائح العملية للمواطنين، أبرزها ضبط حرارة سخان المياه بين 55–60 درجة مئوية، إطفاء السخان فور الانتهاء من الاستخدام، عزل السخان وأنابيب المياه إن أمكن، إضافة الى عدم ترك السخان أو الدفايات الكهربائية تعمل أثناء النوم أو الخروج، والاستفادة من السخانات الشمسية لتسخين المياه والاعتماد على الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء وتقليل الاستهلاك من الشبكة.