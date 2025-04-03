توضيح هام بخصوص نظام الرسائل التحذيرية في حالات الطوارئ

وبحسب بيان الهيئة اليوم الخميس، ستقوم الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة "زين" الأحد المقبل، بإجراء تجربة حيه على نظام الرسائل التحذيرية من خلال إرسال رسائل تجريبية لمشتركيها تشمل مناطق محددة من المملكة، وسوف تليها باقي الشركات وضمن مواعيد سيصار إلى تحديدها لاحقا.
وأضافت، أنه هذا التنويه جاء بناء على توجهات الحكومة في رفع الجاهزية وسرعة تواصل الجهات ذات العلاقة مع المواطنين/المقيمين في حالات الطوارئ "أحوال جوية استثنائية أو أزمات وغيرها"، ما يتطلب من المواطنين الإحاطة الكاملة بها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة واتباع الإرشادات المتخصصة.
وأشارت الهيئة الى أن الشركات المعنية ستقوم بإعلام مشتركيها بنيتها إجراء التجربة قبل موعد التنفيذ وبفترات مناسبة.
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