الخميس 2025-05-08 01:49 م
 

توضيح هام جداً من وزارة التربية حول أرقام الجلوس لطلاب "التوجيهي"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 08-05-2025 10:44 ص
الوكيل الإخباري-   دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، طلبة الصف الثاني عشر المسجلين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025، إلى الاطلاع على أرقام جلوسهم عبر الرابط الإلكتروني exams.moe.gov.jo، وذلك ابتداءً من مساء اليوم.اضافة اعلان


وأوضحت أن بإمكان المشتركين معرفة رقم جلوسهم، واسم القاعة التي سيتقدمون فيها للامتحان، وموقعها الجغرافي، بالإضافة إلى المباحث التي قاموا بتسجيلها، من خلال إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد في الموقع الإلكتروني المخصص.

ودعت الوزارة الطلبة إلى تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من صحة المباحث المسجلة.

وأكدت أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات، يتوجب على المشترك تقديم طلب تصويب من خلال الخانة المخصصة لذلك على الصفحة نفسها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الاثنين المقبل، الموافق 12 أيار الجاري.
 
gnews

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