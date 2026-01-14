توضيح هام حول الخبز والمحروقات خلال المنخفض الجوي

08:06 ص

الوكيل الإخباري- أكدت نقابتا أصحاب المخابز وأصحاب محطات المحروقات ومستودعات ووكالات الغاز، عدم تسجيل أي شكاوى تتعلق بتوافر المواد الأساسية من الخبز أو المحروقات، في ظل المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.





نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي، قال، إن النقابة لم تتلقَّ أي شكاوى تتعلق بتوافر الخبز في مناطق المملكة كافة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الوعي لدى المواطن ودقة الأرصاد الجوية أدّيا إلى انتهاء ظاهرة التهافت على المخابز التي كانت تحدث قبيل أي منخفض.



وأشار الحموي إلى أن الطلب ارتفع على الحلويات خلال المنخفض رغم ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، مؤكدًا أن "مخزون القمح في الأردن كافٍ ولا مشاكل في عملية توريد الطحين" إلى المخابز.



من جهته، قال نقيب أصحاب محطات المحروقات ومستودعات ووكالات الغاز نهار السعيدات إن النقابة لم تتلقَّ أي شكوى تتعلق بنقص المحروقات خلال المنخفض الجوي الحالي، مشيرًا إلى استفادة قطاع المحروقات من تجارب السنوات السابقة، إضافة إلى تجهيز خطة عمل مع مصفاة البترول لضمان توفر الغاز في مناطق المملكة كافة.



وأضاف السعيدات، أن كميات الغاز المستهلكة خلال المنخفض وصلت إلى 200 ألف أسطوانة يوميًا، مبيّنًا أن عدد الأسطوانات المباعة خلال شهر كانون الأول الماضي وصل إلى 5 ملايين أسطوانة.



ولفت النظر إلى أن الغاز يُعد أكثر وسائل التدفئة استخدامًا من قبل المواطنين، تليه الكهرباء، مشيرًا إلى صعوبة إحصاء كميات الكاز المباعة يوميًا بسبب توزيع المحروقات على المحطات على فترات متباعدة.

