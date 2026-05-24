توضيح هام حول الغاز البلاستيكية بعد طرحها للبيع في الأسواق

الوكيل الإخباري- أكّد نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز نهار سعيدات، بدء العمل ببيع الأسطوانات البلاستيكية للغاز من خلال المستودعات ووكالات الغاز، وبشكل حصري في مناطق عمّان الممتدة من شفا بدران إلى ناعور، ومن الدوار الأول إلى غرب وادي السير.





وأضاف سعيدات، الأحد، أن الأسطوانة البلاستيكية تُعبأ بقيمة 7 دنانير، وتبلغ سعتها 12.5 كيلوغراما، فيما تباع الأسطوانة المملوءة بسعر 60 دينارا شاملا الصمام والخرطوم.



وأوضح أن المواطن الذي يشتري الأسطوانة من المناطق المحددة يستطيع استبدالها أسطوانة أخرى من النوع نفسه من خلال الموزعين، مشيرا إلى أن الكمية المستوردة من الأسطوانات البلاستيكية محدودة وتبلغ 200 ألف أسطوانة، وذلك لتسهيل عملية الاستبدال.



وأكد سعيدات أنه لا يوجد أي تغيير على أسطوانات الحديد، وما يزال بإمكان المواطنين استبدالها وشراؤها، مبينا أنه لا توجد إلزامية باستخدام الأسطوانات الحديدية أو البلاستيكية، وأن الخيار متروك للمواطن.

وأشار إلى أن سعر الأسطوانة الجديدة محدد من قبل المستثمر بسعر 60 دينارا وليس من النقابة.









