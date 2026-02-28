توضيح هام من التربية حول دوام المدارس غداً الأحد

-
أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية
هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية
اتصالات دولية للصفدي لتأكيد التضامن مع الأردن وخفض التصعيد الإقليمي
عاجل لجنة تسعير المشتقات النفطية تقرر رفع أسعار المحروقات
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الغرايبة وكورشلو
الملك يؤكد للمستشار الألماني أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد
الأمن العام: تعاملنا مع 54 بلاغا لسقوط شظايا ونتج عنها أضرار مادية دون أية إصابات
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية