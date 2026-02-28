توضيح هام من التربية حول دوام المدارس غداً الأحد

الوكيل الإخباري- نفى الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أي تعطيل لدوام المدارس يوم غدٍ الأحد، مؤكداً أن الدراسة ستستمر كالمعتاد في جميع مدارس المملكة.










