توضيح هام من الضريبة حول موعد صرف الرديات

الوكيل الإخباري- أوضح المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء أوعز لوزارة المالية بتحويل 25 مليون دينار لصالح ضريبة الدخل، ولصرف رديات ضريبة الدخل عن الإقرارات المقدمة لعام 2024 والتي تم تقديمها في 2025.





وقال أبو علي إن الـ25 مليون دينار ستغطي 40% من قيمة الرديات المستحقة، والبالغة نحو 62 مليون دينار، مشيرًا إلى أن هذه الرديات تشمل جميع المكلفين الذين لديهم رديات مستحقة.



وأشار إلى أنه سيتم صرف 40% من قيمة ردية كل مكلف ممن قدموا إقراراتهم في 2025 عن 2024، ولديهم رديات استُكملت كافة إجراءات التدقيق وتم توريدها إلى الدائرة.



وأضاف أبو علي أنه سيتم البدء صباح الأحد المقبل بصرف هذه الرديات إلكترونيًا، من خلال تحويلها إلى البنوك على أرقام حسابات المكلفين، دون الحاجة لمراجعة الدائرة.



في سياق متصل، دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي إلى ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام 2025، علمًا أن تسديد الأرصدة يتم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.



وأعلنت الدائرة عن دوام مديرياتها في عمّان والزرقاء وإربد والعقبة السبت 27 كانون الأول الحالي، وكذلك تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء الأربعاء 31 كانون الأول 2025، لغايات تمكين بعض المكلفين قبل انتهاء السنة المالية الحالية من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم في حال عدم تسديدها إلكترونيًا.

