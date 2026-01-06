توضيح هام من "مياهنا" حول عينات المياه التي أخذت من الشميساني

وأضاف قبيلات أن الشركة تلقت اتصالا يفيد بوجود تغير في نوعية المياه في المنطقة، حيث تحركت الفرق المختصة إلى المكان، وقامت باتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار إلى أن الفرق المختصة توجهت إلى الموقع، وعملت على الفور على عزل وفصل الوصلات المنزلية احترازيا، إضافة إلى تعقيم الخزانات وإفراغها من المياه وتعقيمها.
وبيّن قبيلات أنه سيتم السيطرة بشكل كامل على التغير في نوعية المياه في الشميساني صباح الثلاثاء، وتحديد أسبابه.
