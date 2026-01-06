الثلاثاء 2026-01-06 12:46 ص

توضيح هام من "مياهنا" حول عينات المياه التي أخذت من الشميساني

توضيح هام من "مياهنا" حول عينات المياه التي أخذت من الشميساني
توضيح هام من "مياهنا" حول عينات المياه التي أخذت من الشميساني
الثلاثاء، 06-01-2026 12:40 ص
الوكيل الإخباري-  قال الناطق باسم شركة مياه الأردن "مياهنا"، إبراهيم قبيلات، الاثنين، إن العينات التي أخذت من المياه في منطقة الشميساني بالعاصمة عمّان أظهرت أنها غير مطابقة للمواصفات الأردنية.اضافة اعلان


وأضاف قبيلات أن الشركة تلقت اتصالا يفيد بوجود تغير في نوعية المياه في المنطقة، حيث تحركت الفرق المختصة إلى المكان، وقامت باتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار إلى أن الفرق المختصة توجهت إلى الموقع، وعملت على الفور على عزل وفصل الوصلات المنزلية احترازيا، إضافة إلى تعقيم الخزانات وإفراغها من المياه وتعقيمها.

وبيّن قبيلات أنه سيتم السيطرة بشكل كامل على التغير في نوعية المياه في الشميساني صباح الثلاثاء، وتحديد أسبابه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي تقرير: مادورو ظهر "منزعجا" وزوجته "منهكة" خلال جلسة المحكمة في نيويورك

توضيح هام من "مياهنا" حول عينات المياه التي أخذت من الشميساني

أخبار محلية توضيح هام من "مياهنا" حول عينات المياه التي أخذت من الشميساني

أنشطة تعليمية وثقافية متنوعة في المحافظات

أخبار محلية أنشطة تعليمية وثقافية متنوعة في المحافظات

ل

فن ومشاهير وفاة "ممثل الأمة" الكوري الجنوبي

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ضربات في جنوب لبنان وشرقه

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ ضربات في جنوب لبنان وشرقه

ل

طب وصحة لماذا يعاني مرضى الكلى المتقدم من اضطرابات هضمية خطيرة؟

ريال مدريد يصدر بيانا حول مباراته أمام مكابي الإسرائيلي

ترند ريال مدريد يصدر بيانا حول مباراته أمام مكابي الإسرائيلي

ب

عربي ودولي واشنطن تضيف 7 دول إلى قائمة الدول المطلوب من مواطنيها دفع ضمان مالي عند طلب التأشيرة الأمريكية



 






الأكثر مشاهدة