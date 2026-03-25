توضيح هام من نقيب المحروقات حول أسعار المشتقات النفطية في الأردن

الوكيل الإخباري- طالب نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، الأربعاء، عكس ارتفاع أسعار المحروقات عالميا على السوق المحلي أن يتم بشكل تدريجي وعلى أشهر، بما يساهم في المحافظة على استقرار أسعار السلع وخدمات النقل، مع تعويضها في حال انخفاض الأسعار.





وأوضح سعيدات، أن الحكومة تدرس عدة خيارات فيما يتعلق بأسعار المحروقات للشهر المقبل، مرجحا أن يكون الرفع تدريجيا، بما يخفف من أثره على المواطنين والقطاعات المختلفة، مع ضرورة تعويض الانخفاضات عند تراجع الأسعار عالميا.



وقال إنّ رفع الأسعار دفعة واحدة سينعكس بشكل مباشر وكبير على مختلف الأسعار في السوق.

وأكد سعيدات أن مخزون المحروقات في الأردن مطمئن، وأن منظومة أمن الطاقة تعمل بمهنية عالية، ولا داعي للقلق، واصفا الوضع بأنه آمن جدا، مع توفر المخزون بشكل كافٍ.



وشدد على أن المخزون الاستراتيجي للحكومة لم يُمس حتى اليوم؛ لأن الأمور تسير على "أفضل حال".



ودعا إلى عدم الالتفات خلف الشائعات، وضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية في الدولة.









