توضيح هام من هيئة الطاقة حول تسعيرة شحن المركبات الكهربائية

وأوضحت الهيئة، في كتاب رسمي صادر عنها، أن الجولات التفتيشية الدورية التي نفذتها كشفت عن عدم التزام بعض مزوّدي الخدمة بالتسعيرة المقررة، الأمر الذي يُعدّ مخالفة للتعليمات الناظمة لقطاع شحن المركبات الكهربائية.
وشددت الهيئة على أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة هذا القطاع، وأن الالتزام بالتسعيرة المعتمدة يهدف إلى ضمان العدالة والتنافسية وحماية المستهلك، مؤكدة أن أي مخالفة سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقًا للتشريعات المعمول بها.
وبيّنت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى أحكام المواد (9) و(14) من تعليمات أنشطة شحن المركبات الكهربائية، محذّرة من أن عدم الالتزام سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.
