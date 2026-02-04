توضيح هام من وزارة البيئة حول الوضع البيئي في إسكان المغاريب بالسلط

وبيّنت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه عقب ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي سابقًا حول وجود تسرّب لمياه عادمة في المنطقة، تم التنسيق بين الجهات المختصة وتنفيذ كشف ميداني وتصوير فيديو، أظهر عدم وجود أي تسرّب من الحفرة الامتصاصية التابعة للإسكان، ووجود صهاريج تعمل على شفط المياه العادمة بشكل منتظم.
وأضاف البيان أنه حسب كشف ميداني لمديرية البيئة في محافظة البلقاء، لم تُسجّل أي ملاحظات بيئية تتعلق بتسرّب مياه الصرف الصحي خارج نطاق الحفرة الامتصاصية.
وأشارت الوزارة والبلدية إلى أن الزيادة المستمرة في عدد السكان قد تؤدي إلى زيادة الضغط على عمل الصهاريج، ما يستدعي العمل مستقبلًا على إيجاد نظام صرف صحي متكامل للحد من الآثار البيئية والصحية في المنطقة.
