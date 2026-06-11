توضيح هام من وزارة المياه بخصوص مشروع الناقل الوطني

12:41 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة المياه والري، بخصوص ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع الناقل الوطني، أنه قد تم اختيار أفضل خمسة ائتلافات دولية كبرى للمرحلة النهائية الخاصة بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتقديم عروضها الفنية والمالية، إلا أن أربعة منها لم تستكمل تقديم عروضها النهائية خلال مراحل العطاء أو انسحبت من السباق، وتبقى ائتلاف Meridiam – Suez الذي قدم عرضه الرسمي المتكامل لتنفيذ المشروع بعد استيفائه متطلبات التأهيل، وخضع لكافة الإجراءات والمعايير الفنية والمالية المطلوبة. اضافة اعلان





ويضم ائتلاف ميرديام – سويز أقوى خمس شركات عالمية متخصصة في الاستثمار والبنية التحتية والمياه، ويحظى بثقة المؤسسات التمويلية الدولية والقدرة على الحصول على تمويل مشاريع الـ BOT بشروط ميسرة، حيث تعد Meridiam شركة استثمارية عالمية في مجال البنية التحتية تدير أصولًا تزيد على 23 مليار دولار حول العالم، وتعد Suez من أقوى وأكبر الشركات العالمية في قطاع المياه والصرف الصحي، وVINCI من أكبر الشركات في تنفيذ المشاريع الهندسية الكبرى، وOrascom من أكبر شركات الإنشاءات والبنية التحتية، وشركة المقاولون العرب التي تصنف ضمن أقوى شركات الإنشاءات والمقاولات في المنطقة، وشركة Archirodon (أركيرودون) اليونانية التي تعتبر من أكبر شركات الـ EPC (الهندسة والتوريد والإنشاء)، مما يؤكد القوة المالية والفنية العالمية لهذا الائتلاف.



كذلك، فإن مشروع الناقل الوطني للمياه من المشاريع الاستراتيجية التي حظيت بدرجة عالية من الشفافية والحوكمة في مختلف مراحل الإعداد والتقييم والطرح، الأمر الذي عزز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية والمستثمرين في الحصول على تمويل واسع لتنفيذ المشروع، إلى جانب الدعم الحكومي والأهمية الحيوية للمشروع وجدواه الفنية والاقتصادية.





