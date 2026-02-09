الإثنين 2026-02-09 04:50 م

توضيح هام من وزيرة التنمية حول الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية

الإثنين، 09-02-2026 03:12 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن المساعدات التي بدأ العمل على توزيعها في الألوية والمحافظات جاءت بمكرمة ملكية سامية للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، بالتزامن مع عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وقرب حلول شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وأضافت بني مصطفى، اليوم الاثنين، أن إجمالي الأسر التي استفادت من المساعدات في إطار المكرمة الملكية السامية بلغ 60 ألف أسرة، بواقع 100 دينار لكل أسرة تُصرف كقسيمة شرائية، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 6 ملايين دينار، ويتم صرفها من خلال المؤسستين العسكرية والمدنية.

وأشارت إلى أن الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية السامية تم تحديدها بالاعتماد على نظام محوسب، يشمل بيانات منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وبناءً على أسس تراعي العدالة والاستحقاق، وأولوية انتفاع الأسر التي لم تستفد من المساعدات خلال العام السابق، وكذلك التوزيع العادل والشمول الجغرافي، بحيث تصل إلى جميع منتفعي المعونة الوطنية تدريجيًا وعلى مراحل خلال السنوات المقبلة.
 
 


