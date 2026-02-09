توضيح هام من وزيرة التنمية حول الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية

وأضافت بني مصطفى، اليوم الاثنين، أن إجمالي الأسر التي استفادت من المساعدات في إطار المكرمة الملكية السامية بلغ 60 ألف أسرة، بواقع 100 دينار لكل أسرة تُصرف كقسيمة شرائية، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 6 ملايين دينار، ويتم صرفها من خلال المؤسستين العسكرية والمدنية.
وأشارت إلى أن الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية السامية تم تحديدها بالاعتماد على نظام محوسب، يشمل بيانات منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وبناءً على أسس تراعي العدالة والاستحقاق، وأولوية انتفاع الأسر التي لم تستفد من المساعدات خلال العام السابق، وكذلك التوزيع العادل والشمول الجغرافي، بحيث تصل إلى جميع منتفعي المعونة الوطنية تدريجيًا وعلى مراحل خلال السنوات المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
صندوق الإئتمان العسكري يفتتح فرعاً جديداً في عجلون
-
العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات
-
الحركة السياحية في البترا تقترب من أرقامها القياسية
-
توقيف 3 متورطين بتهريب سيارات إلى مصر وإحالتهم للمدعي العام
-
الملك يؤكد خلال استقباله عباس رفض أية قرارات تنتهك حقوق الفلسطينيين
-
مدير الضمان الاجتماعي يوضح حول التقاعد المبكر
-
إغلاق محطّة ترخيص العقبة المسائية ونقل خدماتها لمركز الخدمات الحكومي الشامل/ العقبة
-
إحالة عطاء تأسيس طبقة إسفلتية لشوارع في إربد بتكلفة 504 آلاف دينار