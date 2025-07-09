توظيف 175 شخصا في مشروع تحريج وتشجير طريق جابر المفرق

الوكيل الإخباري- أجرت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع مديرية زراعة المفرق، اليوم الأربعاء في مبنى المديرية قرعة لاختيار العدد المطلوب ممن تقدموا بطلبات للعمل ضمن مشروع تحريج وتشجير طريق المفرق جابر السرحان.

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وقال مدير المشروع في منظمة العمل الدولية، خالد أبو راشد، إن المشروع الذي بدأ باتفاقية مع وزارة الزراعة عام 2023 بمنحة من بنك الإعمار الألماني بقيمة مليونين و 500 ألف يورو يهدف إلى زراعة 120 ألف شجرة وتوظيف 1250 عاملا من الأردنيين والسوريين من كلا الجنسين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشار إلى أن المشروع اقترب من نهايته، وجرى توقيع اتفاقية أخيرة مع مديرية زراعة المفرق لتحريج طريق جابر المفرق لمسافة 5 كيلو متر من خلال زراعة 30 ألف شجرة وتوظيف 175 عاملا.

وأوضح أبو راشد أنه ومن خلال عملية التوظيف الأخيرة التي جرت اليوم عبر نظام القرعة، فإن المشروع يكون قد وظف 1500 عامل منهم 50 بالمئة من السوريين.



ولفت إلى أنه جرى اليوم توظيف 166 عاملا من خلال القرعة لضمان العدالة في الحصول على فرص العمل، مشيرا إلى أنه جرى اختيار 9 أشخاص كقادة مجموعات ومدخل بيانات بناء على مقابلات وتنافس.