الأربعاء 2025-07-09 08:49 م
 

توظيف 175 شخصا في مشروع تحريج وتشجير طريق جابر المفرق

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-07-2025 08:43 م

الوكيل الإخباري-   أجرت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع مديرية زراعة المفرق، اليوم الأربعاء في مبنى المديرية قرعة لاختيار العدد المطلوب ممن تقدموا بطلبات للعمل ضمن مشروع تحريج وتشجير طريق المفرق جابر السرحان.

اضافة اعلان


وقال مدير المشروع في منظمة العمل الدولية، خالد أبو راشد، إن المشروع الذي بدأ باتفاقية مع وزارة الزراعة عام 2023 بمنحة من بنك الإعمار الألماني بقيمة مليونين و 500 ألف يورو يهدف إلى زراعة 120 ألف شجرة وتوظيف 1250 عاملا من الأردنيين والسوريين من كلا الجنسين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.


وأشار إلى أن المشروع اقترب من نهايته، وجرى توقيع اتفاقية أخيرة مع مديرية زراعة المفرق لتحريج طريق جابر المفرق لمسافة 5 كيلو متر من خلال زراعة 30 ألف شجرة وتوظيف 175 عاملا.
وأوضح أبو راشد أنه ومن خلال عملية التوظيف الأخيرة التي جرت اليوم عبر نظام القرعة، فإن المشروع يكون قد وظف 1500 عامل منهم 50 بالمئة من السوريين.


ولفت إلى أنه جرى اليوم توظيف 166 عاملا من خلال القرعة لضمان العدالة في الحصول على فرص العمل، مشيرا إلى أنه جرى اختيار 9 أشخاص كقادة مجموعات ومدخل بيانات بناء على مقابلات وتنافس.


وسيبدأ العمل بالمشروع خلال الشهر الحالي إلى شهر تشرين الثاني المقبل، ضمن رؤية وزارة الزراعة لزيادة الرقعة النباتية والتشجير والتحريج في المملكة في إطار مبادرة الـ 10مليون شجرة ومبادرة مليون شجرة خروب التي أطلقتها وزارة الزراعة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية توظيف 175 شخصا في مشروع تحريج وتشجير طريق جابر المفرق

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في اليمن استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطتين من المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، ومن رئيس إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، توم فليتش

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن

غزة

فلسطين جيش الاحتلال يعلن توافر الظروف للمضي في اتفاق حول الأسرى بغزة

ندعم مشروعك

أخبار محلية كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تطلق البرنامج الأول لحاضنة الأعمال CAVT لتعزيز الابتكار وتمكين الشباب

"الميداني الأردني في غزة/82" يمد خطاً لتزويد الأحياء

أخبار محلية "الميداني الأردني في غزة/82" يمد خطاً لتزويد الأحياء بـ 12 ألف لتر مياه يوميا

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الأربعاء، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة؛ حيث تم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجه

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

الدفاع المدني: كثافة القصف تمنع طواقمنا من إنقاذ مفقودين

فلسطين الدفاع المدني بغزة: كثافة القصف تمنع طواقمنا من إنقاذ مفقودين

مبنى مجلس النواب في العبدلي

أخبار محلية اللجنة الإدارية في مجلس النواب تزور ديوان المحاسبة



 
 





الأكثر مشاهدة