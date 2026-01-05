توفير 718 فرصة عمل في عجلون خلال 2025

وأضاف الجراح أن المديرية وفرت أيضا فرص عمل لـ20 شخصا من ذوي الإعاقة مبينا أن عدد شهادات الخبرة المصدقة وصل إلى 420 شهادة و عدد جلسات الإرشاد المهني لمختلف الشرائح 244 جلسة إرشادية وعدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" 26 شركة.
وبين أن المديرية تعمل على ربط الباحثين عن العمل بفرص وظيفية تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم، إضافة الى سعها إلى تحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز فرص العمل وفتح مجالات جديدة لذلك.
وبين أن قسم التفتيش وقسم السلامة بالمديرية نفذ العام الماضي 1558 زيارة تفتيشيةـ وحرر 46 مخالفة ووجه 19 إنذارا لعدد من المؤسسات المخالفة.
وأضاف أن عدد الشكاوى التي جرى حلها من خلال منصة "حماية" بلغ 43 شكوى، وعدد العقود المصدقة للعمال الأردنيين 16 عقدا، مشيرا إلى أن المديرية قامت بتسفير 15عاملا وعاملة من مختلف الجنسيات لمخالفتهم المادة 12 من قانون العمل الأردني .
