توفير 718 فرصة عمل في عجلون خلال 2025

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية عمل عجلون، شاهر الجراح، إن عدد فرص العمل التي وفرها قسم التشغيل والإرشاد المهني بالمديرية خلال عام 2025 بلغ 718 فرصة عمل بالقطاع الخاص مشمولة بالضمان الاجتماعي.

وأضاف الجراح أن المديرية وفرت أيضا فرص عمل لـ20 شخصا من ذوي الإعاقة مبينا أن عدد شهادات الخبرة المصدقة وصل إلى 420 شهادة و عدد جلسات الإرشاد المهني لمختلف الشرائح 244 جلسة إرشادية وعدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" 26 شركة.



وبين أن المديرية تعمل على ربط الباحثين عن العمل بفرص وظيفية تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم، إضافة الى سعها إلى تحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز فرص العمل وفتح مجالات جديدة لذلك.



وبين أن قسم التفتيش وقسم السلامة بالمديرية نفذ العام الماضي 1558 زيارة تفتيشيةـ وحرر 46 مخالفة ووجه 19 إنذارا لعدد من المؤسسات المخالفة.