توقع إعلان اسرائيلي بتمديد ساعات عمل معبر الكرامة مع الأردن

12:27 ص

الوكيل الإخباري- رحّب المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الالتماس الذي تقدم به لتحسين ظروف التشغيل في معبر الكرامة (اللنبي)، معتبرًا أن إبقاء القضية قيد المراجعة القضائية يمثل تطورًا إيجابيًا. اضافة اعلان





وأوضح المجلس، في بيان، أن المحكمة أوعزت إلى سلطة المطارات الإسرائيلية بتقديم تقرير محدث بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يتضمن تفاصيل حول جهود استقطاب موظفين إضافيين لتمديد ساعات عمل المعبر، إلى جانب بيانات محدثة عن ساعات التشغيل وحركة المسافرين والبضائع.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعلن سلطة المطارات الإسرائيلية تمديد ساعات العمل في معبر الكرامة (اللنبي) في كلا الاتجاهين، اعتبارًا من الخميس 30 تموز/يوليو 2026، وفق البرنامج التالي:



الأحد والخميس: من الساعة 8:00 صباحًا حتى 6:30 مساءً.

الاثنين والثلاثاء والأربعاء: من الساعة 8:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً.

الجمعة: من الساعة 8:00 صباحًا حتى 3:30 عصرًا.

السبت: مغلق.



وأضاف المجلس أن الإعلان الرسمي، في حال صدوره، سيمثل المرحلة الأولى من جدول التشغيل الجديد، معربًا عن أمله في تمديد ساعات العمل في جميع أيام التشغيل خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال الترتيبات التنظيمية والإدارية الخاصة بالموظفين.



وأكد أن هذه الخطوة تسهم في تحسين كفاءة تشغيل المعبر، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، بما يدعم النشاط الاقتصادي الفلسطيني، مشددًا على مواصلة متابعة الملف عبر القنوات القانونية والمؤسسية لضمان التنفيذ الكامل للإجراءات بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني والقطاع الخاص.





