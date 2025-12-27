توقع إعلان نتائج الدورة التكميلية لامتحان "التوجيهي" في شباط المقبل

03:55 م

الوكيل الإخباري- توقع مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إعلان نتائج امتحان الدورة التكميلية في النصف الأول من شهر شباط المقبل.





وتوجه، السبت، 33,328 طالبًا وطالبة من مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لأداء أولى جلسات الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، في المواد المقرّرة وفقًا لجدول الامتحانات.



ووفقًا للجدول، سيخوض طلبة الفروع العلمية والزراعية والاقتصاد المنزلي امتحان العلوم الحياتية، بينما يتقدم طلبة الفرعين الأدبي والشرعي للورقة الأولى من مبحث اللغة العربية/ تخصص. في حين، سيمتحن طلبة الفرع الصناعي في الورقة الأولى من مبحث العلوم الصناعية الخاصة، وطلبة الفرع الفندقي في الورقة الأولى من مبحث إنتاج الطعام وخدمته.



وأفادت وزارة التربية والتعليم لـ"المملكة" بأن الطلبة المتقدمين للامتحان موزعون كما يأتي: الفروع الأدبي (5,684 طالبًا)، العلمي (24,936 طالبًا)، الشرعي (30 طالبًا)، الصناعي (805 طلاب)، الاقتصاد المنزلي (1,112 طالبًا)، الزراعي (668 طالبًا)، والفندقي (93 طالبًا).



كما أوضحت الوزارة أن الجلسة الأولى للامتحان بدأت في الساعة الحادية عشرة صباحًا، فيما بدأت الجلسة الثانية في الساعة الثانية ظهرًا، مشيرة إلى أن جميع الطلبة سيؤدون الامتحانات وفقًا للطبعات المعتمدة للكتب المدرسية للعام الدراسي 2024/2025.



ويشارك في امتحان التوجيهي التكميلي هذا العام 131,381 طالبًا وطالبة، منهم 116,714 طالبًا غير مستكملين لمتطلبات النجاح، و14,667 طالبًا من طلبة رفع المعدل. ويتم توزيع الطلبة على مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية على النحو الآتي: الحادي عشر الأكاديمي (37,437 طالبًا)، العلمي (42,274 طالبًا)، الأدبي (40,468 طالبًا)، الشرعي (116 طالبًا)، الصناعي (3,740 طالبًا)، الزراعي (2,422 طالبًا)، الفندقي والسياحي (887 طالبًا)، الاقتصاد المنزلي (4,037 طالبًا).



وتُعقد الامتحانات في 529 مركزًا امتحانيًا موزعة على مختلف مديريات التربية والتعليم في أنحاء المملكة، مع تخصيص 42 قاعة احتياطية في مختلف المديريات. كما سيتم تصحيح أوراق الامتحانات في 38 مركزًا موزعة على المحافظات.



ومن المقرر أن يتمكن 140 طالبًا من أداء الامتحانات في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث، حيث سيتم توزيعهم على 15 قاعة. كما سيشارك 3 طلاب في مركز الحسين للسرطان.



أما بالنسبة للطلبة من ذوي الإعاقة، فسيتقدم 422 طالبًا وطالبة للامتحانات، موزعين على الفئات الآتية: الصم (115 طالبًا)، المكفوفين (37 طالبًا)، ذوي الإعاقات الحركية (113 طالبًا)، الشلل الدماغي (64 طالبًا)، ضعاف البصر (93 طالبًا).

