توقع إنجاز المرحلة 2 من الربط الكهربائي الأردني العراقي نهاية نيسان 2025

11:32 م

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الوكيل الإخباري- ناقش اجتماع أردني-عراقي في عمّان، السبت، سير العمل بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وتوقع الجانبان إنجاز المشروع بنهاية شهر نيسان/أبريل 2025، وفق شركة الكهرباء الوطنية. اضافة اعلان





وقال بيان للشركة، إن الاجتماع الذي عُقد في الشركة بحث سير العمل في مشروع الربط الكهربائي الأردني-العراقي والتزويد على جهد 400 كيلو فولت.



وتحدث الجانبان عن أهمية تمديد عقد تزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلو فولت والذي ستنتهي مدته التعاقدية مع نهاية شهر أيلول.



واتفقا على الإجراءات المطلوبة من كلا الطرفين لإتمام توقيع التمديد لعقد التزويد بحيث تنتهي مدة هذا التمديد مع بدء التزويد على جهد 400 كيلو فولت.