توقع إنجاز المرحلة 2 من الربط الكهربائي الأردني العراقي نهاية نيسان 2025

وقال بيان للشركة، إن الاجتماع الذي عُقد في الشركة بحث سير العمل في مشروع الربط الكهربائي الأردني-العراقي والتزويد على جهد 400 كيلو فولت.
وتحدث الجانبان عن أهمية تمديد عقد تزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلو فولت والذي ستنتهي مدته التعاقدية مع نهاية شهر أيلول.
واتفقا على الإجراءات المطلوبة من كلا الطرفين لإتمام توقيع التمديد لعقد التزويد بحيث تنتهي مدة هذا التمديد مع بدء التزويد على جهد 400 كيلو فولت.
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