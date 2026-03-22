توقع ارتفاع أسعار سلع في الأردن بسبب زيادة كلف الوقود والشحن البحري

أرشيفية
 
الأحد، 22-03-2026 12:01 م

الوكيل الإخباري- قال أمين سر نقابة ملاحة الأردن، محمد عبدالهادي، إن ميناء العقبة لم يتأثر بالأوضاع الإقليمية حتى الآن، ويواصل عمله بكفاءة، لا سيما مقارنة بالموانئ الخليجية.

اضافة اعلان


وأوضح عبدالهادي أنه منذ بداية شهر آذار وحتى الآن عبرت 92 باخرة من مضيق هرمز، مقارنة بنحو 1400 باخرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تراجع حركة الملاحة في المنطقة، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وأشار إلى توقعات بارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة زيادة كلف الوقود والشحن البحري، لافتا في الوقت ذاته إلى تلقي طلبات من شركات عالمية تدرس اعتماد ميناء العقبة كنقطة دخول إقليمية لعملياتها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أخبار محلية عاجل بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

عربي ودولي مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية

أخبار محلية انطلاق فعاليات "أماسي العيد" في الطفيلة

عربي ودولي كاتس: أوامر بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة

أخبار محلية الأشغال: انخفاض البلاغات خلال المنخفض الأخير يؤكد نجاعة المعالجات الفنية والهندسية

أخبار محلية الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية

عربي ودولي وزير بريطاني: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران

عربي ودولي مقر خاتم الأنبياء: سنستهدف مصدر أي اعتداء يقع على أراضي إيران وسيادتها



 






الأكثر مشاهدة