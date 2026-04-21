توقع بدء ضخ مياه الناقل الوطني عام 2030

الوكيل الإخباري- يُتوقَّع أن يبدأ ضخ المياه ضمن مشروع الناقل الوطني في عام 2030، ليشكّل رافداً أساسياً في تعزيز الأمن المائي الوطني، حيث سيوفر المشروع قُرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة.





وشهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الثلاثاء، التَّوقيع على الاتفاقيَّة الفنيَّة القانونيَّة النهائيَّة لمشروع النَّاقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في تموز المقبل.



ويُعدُّ المشروع الأول من نوعه عالمياً، إذ يدمج بين تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومتراً، إلى جانب الاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أحدث التقنيات.



ومن شأن هذه الكميات من المياه أن تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وتبلغ نحو ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، كما ستسهم في رفع نسبة التزود المائي ومضاعفة حصة الفرد السنوية، وزيادة عدد أيام التزوّد بالمياه إلى ثلاثة أيام أسبوعياً في مختلف محافظات المملكة.







