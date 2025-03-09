توقع تسجيل 350 ألف طالب لامتحان الثانوية العامة

وقال شحادة ، إن عملية التسجيل ستبدأ من صباح الأحد وحتى مساء الخميس 27 آذار الحالي.
وأشار شحادة إلى أن الوزارة لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.
وبين أن جيل 2008 سيكون أول جيل يبدأ امتحانات الثانوية العامة على النظام الجديد، وهو عامين.
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