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توقع تسجيل 350 ألف طالب لامتحان الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 09-03-2025 07:28 م
الوكيل الإخباري-  توقع مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، تسجيل نحو 350 ألف طالب لامتحان الثانوية العامة موزعين بين جيل 2007 و2008 والمعيدين.اضافة اعلان


وقال شحادة ، إن عملية التسجيل ستبدأ من صباح الأحد وحتى مساء الخميس 27 آذار الحالي.

وأشار شحادة إلى أن الوزارة لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.

وبين أن جيل 2008 سيكون أول جيل يبدأ امتحانات الثانوية العامة على النظام الجديد، وهو عامين.

 
 
 
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