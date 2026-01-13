توقف العمل بمحطات ترخيص السائقين والمركبات بسبب الأحوال الجوية

10:06 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السائقين والمركبات عن توقف العمل في جميع المحطات المسائية، اليوم، نتيجة الأحوال الجوية السائدة، على أن يتم استئناف العمل مساء الغد في المواعيد المعتادة. اضافة اعلان







