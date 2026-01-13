الثلاثاء 2026-01-13 11:49 ص

توقف العمل بمحطات ترخيص السائقين والمركبات بسبب الأحوال الجوية

توقف العمل بمحطات ترخيص السائقين والمركبات بسبب الأحوال الجوية
توقف العمل بمحطات ترخيص السائقين والمركبات بسبب الأحوال الجوية
 
الثلاثاء، 13-01-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السائقين والمركبات عن توقف العمل في جميع المحطات المسائية، اليوم، نتيجة الأحوال الجوية السائدة، على أن يتم استئناف العمل مساء الغد في المواعيد المعتادة.اضافة اعلان
 
 


