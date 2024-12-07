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توقف العمل في المصانع العاملة داخل المنطقة الحرة الأردنية السورية

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أرشيفية
السبت، 07-12-2024 11:44 ص

الوكيل الإخباري- قال المدير العام للمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، عرفان الخصاونة، إن الأوضاع في المنطقة مستقرة حتى اللحظة.

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وأضاف الخصاونة، أن هناك موظفين تابعين لشركة المناطق الحرة يعملون في المنطقة منذ سريان القرار لمتابعة البوابات والمستودعات.


وأشار إلى أن عدد الشاحنات المحملة داخل المنطقة الحرة يصل إلى نحو 124 شاحنة كانت متجهة إلى سوريا ولبنان، ويوجد داخل المستودعات بضائع تقدر بحمولة 300 شاحنة، حيث ستبقى هذه البضائع والشاحنات لحين صدور قرار بخصوصها.


أما عن المصانع العاملة داخل المنطقة الحرة، فقد أكد الخصاونة أنه تم التوقف عن العمل فيها لحين متابعة التطورات الأمنية في الجنوب السوري.

 
gnews

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