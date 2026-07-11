توقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة اليوم - أسماء

03:54 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف ضخ المياه مؤقتا عن منطقة دوقرا في لواء الوسطية بمحافظة إربد، اليوم السبت، بسبب تعطل بئر دوقرا المغذي للمنطقة. اضافة اعلان





وأكدت الشركة في بيان، أنها باشرت أعمال الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل البئر واستئناف عملية الضخ في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على معالجة العطل الطارئ.



ودعت الشركة المواطنين إلى تفهم هذا الظرف الخارج عن الإرادة، معربة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد يترتب على توقف الضخ المؤقت.





