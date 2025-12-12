توقف عمل تلفريك عجلون اليوم بسبب الظروف الجوية

وقالت المجموعة إنه سيتم إغلاق التلفريك وذلك بسبب سرعة الرياح التي تجاوزت 55 كم/ساعة، حفاظا على سلامة الزوار.
