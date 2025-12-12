الجمعة 2025-12-12 02:05 م

توقف عمل تلفريك عجلون اليوم بسبب الظروف الجوية

تلفريك عجلون
الجمعة، 12-12-2025 11:14 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن توقف تشغيل تلفريك عجلون، الجمعة، بسبب الحالة الجوية.اضافة اعلان


وقالت المجموعة إنه سيتم إغلاق التلفريك وذلك بسبب سرعة الرياح التي تجاوزت 55 كم/ساعة، حفاظا على سلامة الزوار.
 
 


