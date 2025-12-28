توقف مؤقت في خدمات الاستهلاكية المدنية

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن توقف تقديم خدماتها مؤقتاً في جميع أسواقها وذلك اعتبارا من الثلاثاء، للبدء بعملية الجرد السنوي.

وأوضح مدير عام المؤسسة عصام الجراح في بيان، الأحد، أن هذا التوقف يأتي ضمن الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة سنوياً، بهدف تدقيق المخزون وضمان دقة البيانات وتحسين كفاءة العمل.