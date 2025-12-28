توقف مؤقت في خدمات الاستهلاكية المدنية

وأوضح مدير عام المؤسسة عصام الجراح في بيان، الأحد، أن هذا التوقف يأتي ضمن الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة سنوياً، بهدف تدقيق المخزون وضمان دقة البيانات وتحسين كفاءة العمل.
وأكد أن الخدمات ستستأنف فور الانتهاء من عملية الجرد، حيث ستفتح المؤسسة جميع أسواقها أمام المواطنين اعتباراً من صباح الخميس 1 كانون الثاني 2026.
