الأحد 2025-12-28 01:18 م

توقف مؤقت في خدمات الاستهلاكية المدنية

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
الأحد، 28-12-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن توقف تقديم خدماتها مؤقتاً في جميع أسواقها وذلك اعتبارا من الثلاثاء، للبدء بعملية الجرد السنوي.

وأوضح مدير عام المؤسسة عصام الجراح في بيان، الأحد، أن هذا التوقف يأتي ضمن الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة سنوياً، بهدف تدقيق المخزون وضمان دقة البيانات وتحسين كفاءة العمل.


وأكد أن الخدمات ستستأنف فور الانتهاء من عملية الجرد، حيث ستفتح المؤسسة جميع أسواقها أمام المواطنين اعتباراً من صباح الخميس 1 كانون الثاني 2026.

 
 


