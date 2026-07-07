الثلاثاء 2026-07-07 04:55 م

توقف مؤقت لاستقبال المراجعين في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 04:43 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية القضاء العسكري عن التوقف عن استقبال المراجعين في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة اعتبارا من الأربعاء وحتى الاثنين.

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على أن يُستأنف استقبال المراجعين في المبنى الجديد بمنطقة طبربور، بالقرب من مبنى الدوائر الإدارية لجامعة العلوم الإسلامية، صباح الثلاثاء المقبل.

 

وكان افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الثلاثاء، مباني المحاكم العسكرية الجديدة، وكان في استقباله مدير القضاء العسكري.

 
 


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