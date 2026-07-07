توقف مؤقت لاستقبال المراجعين في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية القضاء العسكري عن التوقف عن استقبال المراجعين في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة اعتبارا من الأربعاء وحتى الاثنين.

اضافة اعلان

على أن يُستأنف استقبال المراجعين في المبنى الجديد بمنطقة طبربور، بالقرب من مبنى الدوائر الإدارية لجامعة العلوم الإسلامية، صباح الثلاثاء المقبل.