توقف محطة سميا في محافظة المفرق بسبب عطل فني

وأشارت إدارة مياه المفرق في بيانها اليوم، إلى أن المناطق التي تأثرت بالتوقف شملت حي المقام وحي نواره الغربي والشرقي وحي الحسبان، والشويكة الغربي والشرقي وسكان ايدون.
وعبرت الشركة عن اعتذارها للمشتركين في هذه المناطق بسبب توقف التزويد المائي، لافتة إلى أنه يجري العمل على إصلاح المحطة بأسرع وقت من أجل إعادة التشغيل واستئناف الضخ.
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