توقف محطة سميا في محافظة المفرق بسبب عطل فني

الوكيل الإخباري- أوضحت شركة مياه اليرموك أن توقف محطة سميا في محافظة المفرق أمس السبت، كان بسبب عطل فني.

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وأشارت إدارة مياه المفرق في بيانها اليوم، إلى أن المناطق التي تأثرت بالتوقف شملت حي المقام وحي نواره الغربي والشرقي وحي الحسبان، والشويكة الغربي والشرقي وسكان ايدون.