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توقف محطة سميا في محافظة المفرق بسبب عطل فني

شركة مياه اليرموك
شركة مياه اليرموك
 
الأحد، 14-06-2026 09:57 ص

الوكيل الإخباري-    أوضحت شركة مياه اليرموك أن توقف محطة سميا في محافظة المفرق أمس السبت، كان بسبب عطل فني.

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وأشارت إدارة مياه المفرق في بيانها اليوم، إلى أن المناطق التي تأثرت بالتوقف شملت حي المقام وحي نواره الغربي والشرقي وحي الحسبان، والشويكة الغربي والشرقي وسكان ايدون.


وعبرت الشركة عن اعتذارها للمشتركين في هذه المناطق بسبب توقف التزويد المائي، لافتة إلى أنه يجري العمل على إصلاح المحطة بأسرع وقت من أجل إعادة التشغيل واستئناف الضخ.

 
 


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