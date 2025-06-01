توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس الاردني

الوكيل الإخباري- وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وعضو هيئة المديرين/ مدير عام شركة وادي عربة للمعادن هاني معتوق الأسمر، اليوم الأحد، أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات النحاس في الأردن، على مساحة 48 كم مربع من منطقة أبو خشيبة في وادي عربة جنوب البحر الميت، ولمدة 30 عاما.

اضافة اعلان



وقال الخرابشة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قطاع التعدين وفقا للرؤية الملكية السامية، وبما يتماشى مع برنامج التحديث الاقتصادي الهادف إلى استغلال الثروات الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل للأردنيين.



وأوضح أن الشركة أنهت دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مطلع عام 2022، والتي بينت أن المنطقة تحتوي على كميات جيولوجية تقدر بـ 20 - 30 مليون طن من خام النحاس في صخور المنطقة وبنسبة تراكيز مجدية اقتصاديا، مشيرا إلى وجود احتياطات من النحاس في الصخور النارية، وستتم مواصلة الدراسات بشأنها قبل مرحلة التطوير.



ولفت إلى أن الاتفاقية تحظر على الشركة بيع أو تصدير أو توزيع المعادن كخام غير معالج، وتلزم المطور بمعالجة جميع المعادن والمعادن المصاحبة المستخرجة إلى درجة نقاوة محددة في ملحق الاتفاقية قبل البيع أو التوزيع أو التصدير، بهدف تعظيم المنفعة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن عوائد هذا الاستثمار ستزداد لصالح الخزينة حسب سعر المادة الخام في الأسواق العالمية.



وأشار الخرابشة، إلى أن الاتفاقية تلزم الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ لضمان جدية العمل والمضي بالإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القانون الخاص الذي يقره مجلس النواب لحقوق الامتياز للشركة المسجلة كشركة مساهمة عامة أردنية، كما تلتزم الشركة بالشروط البيئية والتشريعية النافذة للشركات المساهمة الأردنية.



من جهته أكد الأسمر، أن الشركة ستباشر العمل مبكرا، وسيتم إنشاء مصنع مختص بالصناعات التحويلية لإنتاج المنتجات النحاسية.



وعبر عن تقديره للحكومة للموافقة على توقيع هذه الاتفاقية المهمة والتي تأتي في إطار جهود المملكة للتركيز على قطاع التعدين، مؤكدا التزام الشركة بالعمل ضمن الأطر الزمنية المحددة.



وتتضمن بنود الاتفاقية طرح الشركة لما لا يقل عن 49 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام، مع احتفاظها بنسبة لا تزيد على 51 بالمئة من الأسهم، كما تلتزم الشركة بتنفيذ القوانين والتشريعات الحكومية النافذة المتعلقة باستصدار التراخيص والتأمينات وعقود إيجار الأراضي والكفالات المطلوبة.



من جانبه، أوضح مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في الوزارة هشام الزيود، أن الاتفاقية حددت النموذج المالي ونسبة الأتاوة المرتبطة بسعر النحاس، بحيث لا تقل عن 3 بالمئة من الإيراد الكلي قبل احتساب التكاليف، وتزداد مع زيادة السعر حسب بورصات المعادن العالمية، وفقا للنموذج المالي المتفق عليه مع الشركة في مرحلة التفاوض، مؤكدا أن الحكومة ستستوفي جميع الضرائب الأخرى، والتي تشكل 31 بالمئة من صافي الربح.



وبين أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل حاليا من خلال فرق التفاوض على استكمال إجراءات الاتفاق على بنود الاتفاقيات التنفيذية لخام الذهب في منطقة أبو خشيبة والعناصر الأرضية النادرة مع الشركة البيئية الجديدة وتعدين النحاس في ضانا مع الشركة المتكاملة، بالإضافة إلى اتفاقيتين تنفيذيين لتعدين خام الفوسفات في منطقة الريشة مع شركتي العربية للتعدين وتسنيم العمانية.



وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي على الاتفاقية التنفيذية لتعدين النحاس في الأردن مع شركة وادي عربة للمعادن، إذ يعد خام النحاس من المعادن الاستراتيجية التي يتم استغلالها بموجب قانون خاص (امتياز) بحسب التشريعات النافذة.