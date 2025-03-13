 
الخميس 2025-03-13 06:27 م
 

توقيع اتفاقية إقامة الدورة الرياضية المدرسية العربية في عمان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 13-03-2025 04:39 م

الوكيل الإخباري-   وقعت وزارة التربية والتعليم، و الاتحاد العربي للرياضة المدرسية، اليوم الخميس، اتفاقية إقامة بطولة الدورة الرياضية المدرسية العربية، المقرر إقامتها في عمان آب المقبل.

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واطلع وفد من الاتحاد العربي برئاسة الدكتورة إيمان حسن من جمهورية مصر العربية، خلال زيارته لوزارة التربية والتعليم، على التحضيرات الخاصة باستضافة الدورة الرياضية المدرسية العربية.


وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، والأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة.

 
 
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