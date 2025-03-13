توقيع اتفاقية إقامة الدورة الرياضية المدرسية العربية في عمان

واطلع وفد من الاتحاد العربي برئاسة الدكتورة إيمان حسن من جمهورية مصر العربية، خلال زيارته لوزارة التربية والتعليم، على التحضيرات الخاصة باستضافة الدورة الرياضية المدرسية العربية.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، والأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة تعريفية ببرامج "جيدكو" في عجلون
-
الديوان الملكي يعزي عشائر الفاعوري وأبو شهاب والخلايلة والجابر
-
ارتفاع الصادرات الزراعية عام 2024
-
"اليرموك" تُطلق المنصة الإلكترونية لتقييم الكفايات الرقمية
-
بلدية المفرق تحرر 43 مخالفة وإنذارا منذ بداية رمضان
-
إتلاف 7639 كيلوغرام مواد غذائية منذ بدء العام في مادبا
-
إغلاق 11 منشأة مخالفة في جرش
-
الاردن يرحب بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب