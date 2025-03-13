توقيع اتفاقية إقامة الدورة الرياضية المدرسية العربية في عمان

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة التربية والتعليم، و الاتحاد العربي للرياضة المدرسية، اليوم الخميس، اتفاقية إقامة بطولة الدورة الرياضية المدرسية العربية، المقرر إقامتها في عمان آب المقبل.

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واطلع وفد من الاتحاد العربي برئاسة الدكتورة إيمان حسن من جمهورية مصر العربية، خلال زيارته لوزارة التربية والتعليم، على التحضيرات الخاصة باستضافة الدورة الرياضية المدرسية العربية.