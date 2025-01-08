توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور خالد السالم، إلى توفير بيئة تعليمية متطورة لطلبة الكليات الطبية والصحية في الجامعة، مستفيدةً من الإمكانيات والخبرات المتقدمة التي توفرها الخدمات الطبية الملكية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات التدريب السريري، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات العلمية المشتركة.
وقال العميد الطبيب زريقات: "إن الخدمات الطبية الملكية تحرص على دعم التعليم الطبي في الأردن ورفع كفاءة الكوادر المستقبلية، وأن الاتفاقية تسلط الضوء على التزام الخدمات الطبية بتوفير بيئة تدريبية متقدمة ومتميزة لطلبة الكليات الطبية"، مشيداً بالمستوى الأكاديمي المتميز الذي تقدمه جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبسمعتها الرائدة على المستويين المحلي والإقليمي في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.
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